Монети-меми: як вони стали популярними та у чому їх феномен — Finance.ua

Монети-меми: як вони стали популярними та у чому їх феномен Сьогодні 17:06 — Криптовалюта

Монети-меми: як вони стали популярними та у чому їх феномен

Серед криптовалюти можна знайти дуже незвичайні токени, такі як монети-меми. Вони є досить популярними - і це не просто так.

Що таке монети-меми

Монети-меми — це альтернативна форма криптовалюти, яка з’явилася 2013 році. Першим таким токеном був Dogecoin (DOGE), який був натхненний популярним мемом Doge про японського собаку Шіба-Іну.

Ці монети є дуже чутливими до настроїв спільноти та FOMO, що на пряму впливає на їх вартість.

Ще одна особливість полягає в тому, що вони часто мають величезну або необмежену пропозицію. Наприклад, Shiba Inu (SHIB) має загальну пропозицію в 1 квадрильйон токенів.

До найпопулярніших монет належать:

Dogecoin (DOGE);

Shiba Inu (SHIB);

Dogelon Mars (ELON);

Akita Inu (AKITA);

Samoyedcoin (SAMO);

Kishu Inu (KISHU);

SafeMoon (SAFEMOON).

Чому монети-меми такі популярні

Основна хвиля популярності мемної криптовалюти припала на COVID-19, саме тоді ринок значно виріс через бажання інвесторів вберегтися від інфляції. Тоді на ці токени зріс попит як за ринковою капіталізацією, так і за різноманітністю.

Наприклад, у 2020 році Reddit підняла ціни на акції GameStop (GME) та AMC Entertainment (AMC) до 100 разів за кілька місяців. Вже у січні 2021 року Reddit пожартувала про памп ціни на DOGE, щоб створити криптоеквівалент GME, ціна на токени справді зросла. Dogecoin виріс на понад 2 000% за п’ять днів. Проте через декілька місяців вартість цього токену впала через появу на ринку інших монет-мемів. Також роль зіграв жарт про DOGE від Ілона Маска по телебаченню.

Важливою причиною популярності є велика пропозиція, яка полягає в тому, що інвестор може придбати багато монет-мемів всього за декілька центів.

Також роль грає спільнота, яка прагне протиставити монети-меми «серйозній» криптовалюті й стати повноцінним учасником ринку.

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