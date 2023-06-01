Монети-меми: як вони стали популярними та у чому їх феномен — Finance.ua

Монети-меми: як вони стали популярними та у чому їх феномен
Серед криптовалюти можна знайти дуже незвичайні токени, такі як монети-меми. Вони є досить популярними - і це не просто так.
Що таке монети-меми
Монети-меми — це альтернативна форма криптовалюти, яка з’явилася 2013 році. Першим таким токеном був Dogecoin (DOGE), який був натхненний популярним мемом Doge про японського собаку Шіба-Іну.
Ці монети є дуже чутливими до настроїв спільноти та FOMO, що на пряму впливає на їх вартість.
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Ще одна особливість полягає в тому, що вони часто мають величезну або необмежену пропозицію. Наприклад, Shiba Inu (SHIB) має загальну пропозицію в 1 квадрильйон токенів.
До найпопулярніших монет належать:
- Dogecoin (DOGE);
- Shiba Inu (SHIB);
- Dogelon Mars (ELON);
- Akita Inu (AKITA);
- Samoyedcoin (SAMO);
- Kishu Inu (KISHU);
- SafeMoon (SAFEMOON).
Чому монети-меми такі популярні
Основна хвиля популярності мемної криптовалюти припала на COVID-19, саме тоді ринок значно виріс через бажання інвесторів вберегтися від інфляції. Тоді на ці токени зріс попит як за ринковою капіталізацією, так і за різноманітністю.
Наприклад, у 2020 році Reddit підняла ціни на акції GameStop (GME) та AMC Entertainment (AMC) до 100 разів за кілька місяців. Вже у січні 2021 року Reddit пожартувала про памп ціни на DOGE, щоб створити криптоеквівалент GME, ціна на токени справді зросла. Dogecoin виріс на понад 2 000% за п’ять днів. Проте через декілька місяців вартість цього токену впала через появу на ринку інших монет-мемів. Також роль зіграв жарт про DOGE від Ілона Маска по телебаченню.
Важливою причиною популярності є велика пропозиція, яка полягає в тому, що інвестор може придбати багато монет-мемів всього за декілька центів.
Також роль грає спільнота, яка прагне протиставити монети-меми «серйозній» криптовалюті й стати повноцінним учасником ринку.
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