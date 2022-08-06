Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі — Finance.ua
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Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі

Технології&Авто
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Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі
Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі
Засновник Tesla Ілон Маск визнав, що компанія не зможе випустити очікуваний електрокар Cybertruck із обіцяними у 2019 році характеристиками та ціною.
За словами Маска, Cybertruck вийде у масове виробництво у середині 2023 року.
Крім того, глава Tesla заявив, що модель подорожчає через шалену інфляцію у світі.
«Я думаю, що неможливо було передбачити інфляцію, яку ми побачили», — написав Маск про подорожчання Cybertruck.
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Нагадаємо, що на момент анонсу у 2019 році Cybertruck з одним електродвигуном пропонувався для замовлення за 39 900 доларів, версія з двома електродвигунами коштувала від 49 900 доларів, а версія з трьома моторами коштувала від 69 900 доларів
Кількість попередніх замовлень на Cybertruck оцінюється вже у понад $80 млрд.
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