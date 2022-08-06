Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі — Finance.ua

Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі Вчора 23:01 — Технології&Авто

Ілон Маск назвав дату виходу Cybertruck та попередив про подорожчання моделі

Засновник Tesla Ілон Маск визнав, що компанія не зможе випустити очікуваний електрокар Cybertruck із обіцяними у 2019 році характеристиками та ціною.

у середині 2023 року. За словами Маска, Cybertruck вийде у масове виробництво

Крім того, глава Tesla заявив, що модель подорожчає через шалену інфляцію у світі.

«Я думаю, що неможливо було передбачити інфляцію, яку ми побачили», — написав Маск про подорожчання Cybertruck.

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Tesla почне встановлювати виробниче обладнання для випуску Cybertruck протягом наступних кількох місяців на своєму заводі в Остіні (Техас).

Нагадаємо, що на момент анонсу у 2019 році Cybertruck з одним електродвигуном пропонувався для замовлення за 39 900 доларів, версія з двома електродвигунами коштувала від 49 900 доларів, а версія з трьома моторами коштувала від 69 900 доларів

Кількість попередніх замовлень на Cybertruck оцінюється вже у понад $80 млрд.

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