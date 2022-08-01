Маск подав зустрічний позов до суду проти Twitter – Reuters — Finance.ua
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Маск подав зустрічний позов до суду проти Twitter – Reuters

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Маск подав зустрічний позов до суду проти Twitter – Reuters
Маск подав зустрічний позов до суду проти Twitter – Reuters
Ілон Маск подав зустрічний позов проти Twitter до суду.
Про це пише Reuters.
Як зазначається, мільярдер подав позов 29 липня, майже одразу після того, як суддя штату Делавер Кетлін Маккормік призначила початок розгляду справи Маска та Twitter на 17 жовтня.
Текст та подробиці документа наразі невідомі, однак Reuters наголошує, що згідно з правилами суду незабаром мають оприлюднити відредаговану версію позову.
Нагадаємо, наприкінці квітня Ілон Маск домовився з керівництвом компанії про придбання Twitter за $44 млрд. Тоді рада директорів компанії одноголосно схвалила це рішення. Очікувалося, що угоду мали закрити до кінця 2022 року.
Однак у середині травня мільярдер зупинив угоду. Тоді він намагався з’ясувати, скільки відсотків облікових записів соцмережі є спамовими та фейковими, адже акції компанії через це падали більше ніж на 20%.
27 травня стало відомо, що інвестори Twitter подали до суду на Ілона Маска. Його звинуватили в спробах збити ціну угоди.
9 липня Маск відмовився від угоди про купівлю Twitter, адже компанія нібито порушила кілька положень договору. Через це Twitter вирішив подати позов проти мільярдера, назвавши його дії «зразком лицемірства».
Нещодавно суддя Кетлін Маккормік повідомила, що розгляд справи почнеться 17 жовтня та, на вимогу Twitter, триватиме не довше 5 днів.
За матеріалами:
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