Ілон Маск міг продати акції SpaceX, щоб приватизувати Tesla по $420 за акцію — Finance.ua
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Ілон Маск міг продати акції SpaceX, щоб приватизувати Tesla по $420 за акцію

Фондовий ринок
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Ілон Маск міг продати акції SpaceX, щоб приватизувати Tesla по $420 за акцію
Ілон Маск міг продати акції SpaceX, щоб приватизувати Tesla по $420 за акцію
Ілон Маск стверджує, що міг продати свої акції SpaceX, щоб викупити Tesla у приватну власність, а не збирався це зробити однозначно. Твердження прозвучало під час виступу Маска як свідок за позовом акціонерів компанії про його повідомлення у Твіттері від 2018 року, що призвели до зменшення вартості акцій.
«Акції SpaceX самі собою означали забезпечене фінансування. Не в тому, що я хотів продати акції SpaceX, але я міг би. І якщо ви подивіться на транзакцію Твіттером — це те, що я зробив. Я продав акції Tesla для завершення транзакції Твіттером. І я б зробив те саме тут», — заявив Маск.
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Позов заснований на сумнозвісному твіті Маска у 2018 році, в яких він сказав, що «розглядає можливість приватизації Tesla за $420 [за акцію]». Тоді акції Tesla тимчасово припинили торгуватися та залишалися волатильними у наступні тижні. У той час Маск говорив, що тільки тому, що він пише у Твіттері, люди не повинні обов’язково сприймати це як заклик до дії.
Цього разу Маск повторив свою попередню заяву про те, що він має угоду з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії щодо приватизації Tesla. Він заявив суду, що країна беззастережно підтримала угоду, яка зрештою не відбулася. Суд обговорив його спілкування та можливу сварку з керівником саудівського фонду Ясіром Аль-Румайяном щодо угоди. Повідомляється, що присяжним було подано обмін текстовими повідомленнями, в якому Маск звинуватив Аль-Румайяна у відмові від їхньої угоди. Представник Саудівської Аравії відповів, що у нього недостатньо інформації, щоб взяти на себе зобов’язання щодо викупу, і назвав публічну заяву Маска необачною.
Суддя у цій справі вже визначив, що твіти Маска були «об’єктивно хибними та безрозсудними». Проте позивачам ще потрібно довести, що Маск знав, що його твіти вводять в оману, і що його твіти спричинили збитки, щоб виграти справу.
За матеріалами:
ITC.ua
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