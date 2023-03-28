IKEA продала свою російську фабрику місцевій компанії — Finance.ua
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IKEA продала свою російську фабрику місцевій компанії

Фондовий ринок
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IKEA продала свою російську фабрику місцевій компанії
IKEA продала свою російську фабрику місцевій компанії
Шведський меблевий гігант IKEA продав свою фабрику в російському Новгороді місцевій фірмі «Інвест Плюс».
Про це повідомляє Reuters.
«Процес продажу (новгородської фабрики. — Ред.) був структурований і поетапний, щоб знайти нового власника з сильним планом і можливостями для розвитку бізнесу», — повідомив агентству власник бренду Inter IKEA Group.
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Сторони не розголошують ні суму угоди, ні деталі щодо її умов.
Генеральний директор «Інвест Плюс» Вадим Осипов заявив, що наразі мета нового власника фабрики «якнайшвидше повернути популярну та якісну продукцію новгородської фабрики на російський меблевий ринок».
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Новгородська фабрика була найбільшим з колишніх виробничих підрозділів IKEA у рф, здатним виробляти понад 7 мільйонів шаф і кухонних гарнітурів на рік.
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Як повідомлялося, IKEA зупинила всі роздрібні та виробничі операції в росії після того, як рф ввела війська в Україну 24 лютого. IKEA ненадовго відновила онлайн-продажі минулого літа, а частина компанії все ще управляє 14 торговими центрами під брендом MEGA в росії.
У лютому російські ЗМІ повідомили, що Ingka Group, власник більшості магазинів IKEA, почала шукати покупців на торгові центри.

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За матеріалами:
Укрінформ
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