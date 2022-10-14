IKEA звільнила 10 000 співробітників під час виходу з росії — Finance.ua

IKEA звільнила 10 000 співробітників під час виходу з росії Вчора 19:32 — Фондовий ринок

IKEA звільнила 10 000 співробітників під час виходу з росії

Шведський меблевий рітейлер IKEA звільнив 10 000 співробітників під час відходу з російського ринку.

Про це виконавчий директор INGKA Group Еспер Бродін заявив у коментарі AFP.

Як зазначає агентство, IKEA зупинила роздрібні продажі в росії в березні та компанії вже «довелося попрощатися» приблизно з 10 000 з 12 000 співробітників в рф.

Водночас компанія повідомила про зростання продажів за весь рік на 6%, назвавши рік «складним» через інфляцію та скорочення масштабів продажів у рф.

З 4 березня IKEA призупинила продажі в магазинах та онлайн на російському ринку, а також виробництво на своїх фабриках у рф.

У червні компанія оголосила, що продасть свої чотири фабрики в росії, і попередила, що «не бачить можливості відновити продаж у найближчому майбутньому».

Потім компанія провела онлайн-розпродаж товарів зі своїх магазинів спочатку для співробітників, потім і для інших споживачів. 15 серпня розпродаж завершився.

У середині серпня шведський меблевий рітейлер IKEA вирішив ліквідувати російську «дочку» — ТОВ Ікеа Дім.

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