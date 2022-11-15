IKEA вирішила ліквідувати свою закупівельну «дочку» в росії — Finance.ua
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IKEA вирішила ліквідувати свою закупівельну «дочку» в росії

Фондовий ринок
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IKEA вирішила ліквідувати свою закупівельну «дочку» в росії
IKEA вирішила ліквідувати свою закупівельну «дочку» в росії
Шведська IKEA, яка з березня поступово згортає бізнес у росії і продає виробничі активи всередині країни, вирішила ліквідувати одну з російських структур — ТОВ «Ікеа Закупівельні Послуги рус».
Про це пише «Интерфакс».
За даними аналітичної системи «СПАРК-Интерфакс», рішення про ліквідацію «дочки» ухвалили на позачергових зборах учасників ТОВ 10 листопада.
«Ліквідатором призначено Дмитра Чуріна (він же у вересні цього року виступив ліквідатором дочірньої структури іншої скандинавської компанії — фінського постачальника технологій обробки скла Glaston Oyj)», — додає видання.
«Ікеа Закупівельні Послуги Рус» належить зареєстрованим у Швейцарії IKEA Supply AG (95%) і IKEA Supply Services Holding AG (5%).
Основними видами діяльності компанії були створення і використання баз даних та інформаційних ресурсів, управління нерухомістю та надання посередницьких послуг під час її оцінки. За підсумками 2021 року «Ікеа Закупівельні Послуги рус» отримала виручку в 454 млн рублів, чистий прибуток у розмірі 31 млн рублів.
З березня цього року IKEA поступово згортає діяльність у росії. У звіті за 2022 фінансовий рік, опублікованому на початку листопада, ритейлер підтвердив, що до кінця 2022 календарного року має намір остаточно закрити закупівельні та логістичні офіси в Москві та Мінську.
До початку 2023 року компанія розраховує завершити продаж чотирьох заводів у рф. Йдеться про фабрики, розташовані в Тихвіні (Ленінградська область), Великому Новгороді (два заводи) і в селищі міського типу Красна Поляна (Кіровська область).
«Про продаж ритейлерського бізнесу компанія поки що не оголошувала. російський Мінпромторг не раз повідомляв, що не отримував повідомлень від IKEA про продаж активів у ритейлі. За даними джерел „Интерфакса“, щодо заводів IKEA процес due diligence було завершено на початку листопада», — додає видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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