IBM повертає співробітників у офіси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

IBM повертає співробітників у офіси

Фондовий ринок
21
IBM повертає співробітників у офіси
IBM повертає співробітників у офіси
Компанія IBM Software наказала своїм співробітникам, які живуть в радіусі 80 км від офісу, відвідувати робоче місце щонайменше тричі на тиждень.
Про це пише The Register.
За словами представників компанії, повернення на роботу буде здійснюватися згідно з чинним місцевим законодавством. Керівники всіх підрозділів IBM Software визначатимуть дні, в які співробітники працюватимуть з офісу.
Читайте також
Згідно з повідомленням, поки що зобов’язання не розповсюджується на тих, хто живе далеко від офісу IBM. Однак це свідчить про те, що в майбутньому їх також змусять відвідувати робоче місце.
IBM не є першою компанією, яка вимагає від співробітників відвідувати офіс декілька разів на день. У 2020 році, у розпал пандемії COVID-19, керівництво компанії Dell прогнозувало, що більшість її працівників назавжди змінять спосіб роботи. Проте й ця компанія зобов’язала співробітників на кілька днів на тиждень відвідувати офіс.
Читайте також
Ба більше, взірець комунікацій під час пандемії Zoom вимагає від усіх працівників повертатися на роботу.
Також на початку вересня набрала чинності політика Meta щодо повернення в офіси. Компанія погрожує звільняти тих співробітників, що ігноруватимуть вимоги з відвідування офісу тричі на тиждень.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.