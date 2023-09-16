IBM повертає співробітників у офіси — Finance.ua

IBM повертає співробітників у офіси
Компанія IBM Software наказала своїм співробітникам, які живуть в радіусі 80 км від офісу, відвідувати робоче місце щонайменше тричі на тиждень.
Про це пише The Register.
За словами представників компанії, повернення на роботу буде здійснюватися згідно з чинним місцевим законодавством. Керівники всіх підрозділів IBM Software визначатимуть дні, в які співробітники працюватимуть з офісу.
Згідно з повідомленням, поки що зобов’язання не розповсюджується на тих, хто живе далеко від офісу IBM. Однак це свідчить про те, що в майбутньому їх також змусять відвідувати робоче місце.
IBM не є першою компанією, яка вимагає від співробітників відвідувати офіс декілька разів на день. У 2020 році, у розпал пандемії COVID-19, керівництво компанії Dell прогнозувало, що більшість її працівників назавжди змінять спосіб роботи. Проте й ця компанія зобов’язала співробітників на кілька днів на тиждень відвідувати офіс.
Ба більше, взірець комунікацій під час пандемії Zoom вимагає від усіх працівників повертатися на роботу.
Також на початку вересня набрала чинності політика Meta щодо повернення в офіси. Компанія погрожує звільняти тих співробітників, що ігноруватимуть вимоги з відвідування офісу тричі на тиждень.
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