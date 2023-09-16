IBM повертає співробітників у офіси — Finance.ua

IBM повертає співробітників у офіси 16.09.2023, 02:21 — Фондовий ринок

IBM повертає співробітників у офіси

Компанія IBM Software наказала своїм співробітникам, які живуть в радіусі 80 км від офісу, відвідувати робоче місце щонайменше тричі на тиждень.

Про це пише The Register

За словами представників компанії, повернення на роботу буде здійснюватися згідно з чинним місцевим законодавством. Керівники всіх підрозділів IBM Software визначатимуть дні, в які співробітники працюватимуть з офісу.

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Згідно з повідомленням, поки що зобов’язання не розповсюджується на тих, хто живе далеко від офісу IBM. Однак це свідчить про те, що в майбутньому їх також змусять відвідувати робоче місце.

IBM не є першою компанією, яка вимагає від співробітників відвідувати офіс декілька разів на день. У 2020 році, у розпал пандемії COVID-19, керівництво компанії Dell прогнозувало, що більшість її працівників назавжди змінять спосіб роботи. Проте й ця компанія зобов’язала співробітників на кілька днів на тиждень відвідувати офіс.

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Ба більше, взірець комунікацій під час пандемії Zoom вимагає від усіх працівників повертатися на роботу.

Також на початку вересня набрала чинності політика Meta щодо повернення в офіси. Компанія погрожує звільняти тих співробітників, що ігноруватимуть вимоги з відвідування офісу тричі на тиждень.

Speka За матеріалами:

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