IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років — Finance.ua

IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років Сьогодні 06:28 — Технології&Авто

IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років

Американська корпорація International Business Machines (IBM) планує інвестувати 150 мільярдів доларів у США протягом наступних п’яти років. Заплановані інвестиції включають понад 30 мільярдів доларів на дослідження та розробку мейнфреймів та квантових комп’ютерів.

Про це повідомляє Вloomberg.

IBM, один із найбільших компаній-роботодавців у сфері технологій у країні, заявила, що її мета — підживлювати економіку та «прискорювати свою роль світового лідера в галузі обчислень».

«З моменту нашого заснування 114 років тому ми приділяли особливу увагу робочим місцям та виробництву в Америці, і завдяки цим інвестиціям та виробничим зобов’язанням ми гарантуємо, що IBM залишиться епіцентром найпередовіших у світі обчислювальних можливостей та можливостей штучного інтелекту», — зазначив генеральний директор Арвінд Крішна.

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За останні п’ять років IBM витратила на дослідження та розробки у світовому масштабі $33,6 млрд. Загальні операційні витрати компанії за цей період становили $141,8 млрд.

Мейнфреймові системи IBM — сервери, що формують внутрішню інфраструктуру багатьох великих підприємств — виробляються у північній частині штату Нью-Йорк. У бізнес-планах корпорації продовжити проектувати, створювати і збирати квантові комп’ютери в США.

IBM не єдині, хто підтримує політику 47-го президента США з розширення і базування виробництва в США. Зокрема компанії від Apple та Eli Lilly. розробили плани витратити мільярди доларів на розвиток вітчизняного виробництва після обрання Дональда Трампа.

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