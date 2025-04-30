IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років — Finance.ua
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IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років

Технології&Авто
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IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років
IBM планує інвестувати у США 150 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років
Американська корпорація International Business Machines (IBM) планує інвестувати 150 мільярдів доларів у США протягом наступних п’яти років. Заплановані інвестиції включають понад 30 мільярдів доларів на дослідження та розробку мейнфреймів та квантових комп’ютерів.
Про це повідомляє Вloomberg.
IBM, один із найбільших компаній-роботодавців у сфері технологій у країні, заявила, що її мета — підживлювати економіку та «прискорювати свою роль світового лідера в галузі обчислень».
«З моменту нашого заснування 114 років тому ми приділяли особливу увагу робочим місцям та виробництву в Америці, і завдяки цим інвестиціям та виробничим зобов’язанням ми гарантуємо, що IBM залишиться епіцентром найпередовіших у світі обчислювальних можливостей та можливостей штучного інтелекту», — зазначив генеральний директор Арвінд Крішна.
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За останні п’ять років IBM витратила на дослідження та розробки у світовому масштабі $33,6 млрд. Загальні операційні витрати компанії за цей період становили $141,8 млрд.
Мейнфреймові системи IBM — сервери, що формують внутрішню інфраструктуру багатьох великих підприємств — виробляються у північній частині штату Нью-Йорк. У бізнес-планах корпорації продовжити проектувати, створювати і збирати квантові комп’ютери в США.
IBM не єдині, хто підтримує політику 47-го президента США з розширення і базування виробництва в США. Зокрема компанії від Apple та Eli Lilly. розробили плани витратити мільярди доларів на розвиток вітчизняного виробництва після обрання Дональда Трампа.
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