Hyundai представив бойовий танк майбутнього на водні — Finance.ua

Hyundai представив бойовий танк майбутнього на водні Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Hyundai представив бойовий танк майбутнього на водні

Hyundai показав танк майбутнього з водневою силовою установкою та дроном у комплекті. У майбутньому він може замінити основний танк, який використовується в корейській армії, відомий як K2 «Чорна пантера». Танк нового покоління отримав автопілот, власний дрон та різні «фішки». Жодної інформації про серійне втілення машини поки немає, і навряд чи воно з’явиться до кінця поточного десятиліття.

Перші зображення цього танка з’явилися ще рік тому. Його розробкою займається Hyundai Rotem — «дочка» Hyundai, що спеціалізується на поїздах, танках і бронетехніці, а також автономних системах озброєнь.

Частина зовнішніх панелей K3 виконана у вигляді стільників. Спереду встановлені тонкі світлодіодні фари, над якими височіє 130-міліметрова гладкоствольна гармата. Корпус зроблений із сталі та керамокомпозиту. Як стверджує Hyundai Rotem, фарба танку може поглинати промені різних спектрів, щоб танк було складніше виявити.

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За задумом Hyundai, танк буде максимально автоматизованим, хоча зможе вмістити екіпаж із трьох осіб — командира, механіка-водія та навідника. Він також матиме власний дрон-розвідник.

Спочатку K3, як і нинішній K2, може випускатися з дизельним двигуном, а потім — поетапно — корейські танки замінятимуть водневі. Плюс такої установки для танка у низькій тепловій сигнатурі порівняно з варіантами на «важкому» паливі, що також збільшить скритність. За прогнозом Hyundai Rotem, розробка K3 буде завершена не раніше 2030 року.

Autogeek За матеріалами:

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