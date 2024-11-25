Hyundai представила новий великий електрокар Ioniq 9 (відео) — Finance.ua

Hyundai представила новий великий електрокар Ioniq 9 (відео) 25.11.2024, 00:22 — Технології&Авто

Hyundai представила новий великий електрокар Ioniq 9 (відео)

Hyundai представила новий повністю електричний автомобіль типу SUV Ioniq 9. Великий електрокар має унікальний дизайн та оснащений передовими технологіями. В основі нового електромобіля лежить інноваційна архітектура E-GMP від Hyundai Motor з оптимізованим передатним відношенням для підйому на пагорб і застосуванням двоступеневого інвертора для підвищення ефективності.

Крім того, платформа може похвалитися високовольтною батареєю великої ємності, яка дозволила збільшити запас ходу. Hyundai стверджує, що потужна літій-іонна батарея NCM забезпечить 110,3 кВт•год системної енергії.

Згідно з оцінками WLTP, Ioniq 9 може досягти солідного запасу ходу до 620 км на одному заряді, але це при цільовому споживанні енергії у 194 Вт/км для моделі Long-Range RWD, на якій встановлені 19-дюймові колеса. У компанії говорять, що такий показник можна отримати завдяки низькому коефіцієнту аеродинамічного опору, вдосконаленій платформі та технологіям акумуляторів.

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Корейський автовиробник стверджує, що Ioniq 9 заряджається з 10 до 80% всього за 24 хвилини за допомогою зарядного пристрою потужністю 350 кВт, а фірмова функція зручності платформи V2L (Vehicle-to-load) і можливість мультизарядки 400В/800 В знижують бар’єри для впровадження електромобілів.

Модель Long-Range RWD отримала задній електродвигун потужністю 160 кВт, а версія Long-Range AWD має ще й додатковий передній електродвигун потужністю 70 кВт. Крім того, як стало відомо з пресрелізу компанії, до лінійки входять моделі Performance AWD, які мають електродвигуни потужністю 160 кВт як спереду, так і ззаду.

За даними Hyundai, модель Performance може розганятися від 0 до 100 км/год всього за 5,2 секунди, тоді як версія Long-Range AWD — за 6,7 секунди, а версія Long-Range RWD — за 9,4 секунди.

Компанія стверджує, що з погляду розгону на середніх дистанціях, таких як обгін інших транспортних засобів, продуктивна модель розганяється з 80 до 120 км/год за 3,4 секунди. Варіант Long-Range AWD робить це за 4,8 секунди, а версія Long-Range RWD — за 6,8 секунди.

Автовиробник повідомив у пресрелізі, що в IONIQ 9 було застосовано кілька значних вдосконалень, щоб розв’язати загальні проблеми власників електромобілів. Зокрема, мова йде про вдосконалений планувальник маршрутів електромобілів, поліпшену узгодженість батареї, покращений дисплей контролю крутного моменту, комплексну функцію енергетичного звіту та інші інтелектуальні вдосконалення.

Генеральний директор Hyundai Motor Company Чан Дже Хун заявив, що Ioniq 9 втілює непохитну прихильність і впевненість Hyundai Motor в електрифікації.

Електрокар також показує стан заряду за допомогою зелених точок на кермі, щоб водії завжди знали про те, скільки ще є енергії в автомобіля. Модель оснащена системою розпізнавання голосу зі штучним інтелектом Hyundai AI Assistant, схожою на домашнього віртуального асистента. Вона активується за допомогою кнопки. Стан цієї системи відображається точковими індикаторами для зручності використання.

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