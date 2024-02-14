Hyundai E&C хоче розвивати українську атомну генерацію — «Енергоатом» — Finance.ua
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Hyundai E&C хоче розвивати українську атомну генерацію — «Енергоатом»

Енергетика
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Hyundai E&C хоче розвивати українську атомну генерацію — «Енергоатом»
Hyundai E&C хоче розвивати українську атомну генерацію — «Енергоатом»
Південнокорейська компанія Hyundai E&C готова долучитися до українських проєктів із розширення атомної генерації, а також упровадження спільних інноваційно-дослідницьких проєктів, повідомила НАЕК «Енергоатом».
У повідомленні зазначено, що про підтримку України й бажання посилити співпрацю між компаніями повідомив регіональний директор Hyundai E&C Хьон Хван Пак під час зустрічі з головою «Енергоатому» Петром Котіним, на якій було обговорено пріоритетні напрями розбудови української атомної генерації.
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Зокрема, йшлося про зведення нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС за технологією АР1000 від Westinghouse, а також упровадження в Україні технології SMR.
«Задля досягнення поставлених цілей ми зацікавлені у співробітництві з новими партнерами. Тож Hyundai E&C міг би брати участь у цих проєктах», — сказав Котін.
Він також висловив сподівання на підтримку партнерів у відновленні безпечної експлуатації Запорізької АЕС після її повернення під контроль України з-під окупації рф.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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