Huawei представила нові смарт-годинники в Європі — Finance.ua

Huawei представила нові смарт-годинники в Європі Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Huawei представила нові смарт-годинники в Європі

Компанія Huawei продовжує виводити свою продукцію на європейський ринок, незважаючи на заборону продавати її в США. Huawei додала три нові моделі до своєї лінійки смарт-годинників, хоча лише одна з них є абсолютно новим продуктом.

Новий Watch Fit 3 від Huawei має досить великий 1,82-дюймовий AMOLED-дисплей і важить всього 26 грамів. За словами Huawei, смарт-годинник працює до 10 днів на одному заряді, але при інтенсивному використанні час автономної роботи скоротиться до 7 днів.

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Huawei Watch Fit 3 вже доступний для попереднього замовлення в Європі за ціною 160 євро (180 євро за модель з перламутровим білим шкіряним ремінцем). Смарт-годинник доступний у різних варіантах: чорному, рожевому, зеленому та білому.

Окрім Watch Fit 3, Huawei також представила нову версію свого флагманського смарт-годинника — Watch 4 Pro. Якщо ви шукаєте стильний смарт-годинник, то нові Huawei Watch 4 Pro Space Edition є гідною альтернативою.

Він має округлий форм-фактор і карбонове покриття, схоже на алмаз. Смарт-годинник виготовлений зі сплаву титану і важить 65 г (без ремінця). До речі, новий Watch 4 Pro Space Edition поставляється з ремінцем із титанового сплаву сірого кольору.

Всередині смарт-годинник не змінився у порівнянні з ванільною моделлю, тому очікуйте на стійкий до подряпин 1,5-дюймовий AMOLED-дисплей, водонепроникність 5ATM, підтримку eSIM, дводіапазонний п’ятисистемний GNSS, підтримку ЕКГ, а також до 21 дня автономної роботи від акумулятора.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition вже доступний для попереднього замовлення в Європі за ціною 650 євро, а на полицях магазинів він з’явиться 22 травня.

І останнє, але не менш важливе: Huawei анонсувала новий колір для Watch GT 4 — зелений. Що ж, змінився лише ремінець, все інше залишилося без змін. Проте, не варто забувати, що зелений каучуковий ремінець доступний лише для 41-міліметрової версії Watch GT 4.

Ця «екологічна» версія Watch GT 4 вже доступна для покупки в Європі за ціною 250 євро / 230 фунтів стерлінгів.

iTechua За матеріалами:

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