Хто звільняється від штрафів за РРО-порушення — Finance.ua

Хто звільняється від штрафів за РРО-порушення Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Хто звільняється від штрафів за РРО-порушення

Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-IX звільняє від відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог щодо РРО, які вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Про це розповіли фахівці ГУ ДПС у Запорізькій області.

Зазначимо, що така норма не звільняє від відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при:

продажу підакцизних товарів,

здійсненні діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти,

діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Кого звільнили від відповідальності? З 1 жовтня 2023 року суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог Закону № 265 (крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів), якщо вони вчиненні ними при продажу товарів, наданні послуг на:

тимчасово окупованих російською федерацією територіях України — по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

територіях активних бойових дій — по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;



територіях можливих бойових дій — по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.



При цьому дати завершення бойових дій, дати завершення тимчасової окупації, дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39 004.

Зміни у штрафах

Також відбулися зміни в розмірах штрафних (фінансових) санкцій за порушення використання реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій на період з 1 серпня 2023 року до 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України.

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Так, до фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи, невидачу (у паперовій та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання застосовується у таких розмірах:

25% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

50% вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.



Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, при продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або наданні послуг мають право в розрахунковому документі зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги.

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