Хто з військових може отримати безплатне житло

Нині безплатне житло можуть отримати військові, які мають не менше 20 років вислуги та перебувають на квартирному обліку. Без цього стати в чергу неможливо.

Квартири надають із державного житлового фонду або купують за бюджетні кошти, пише 24tv.ua

Хто отримує в першу чергу

У першу чергу житло отримують сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю та інші пільгові категорії.

Очікувати можна роками, оскільки черга формується поступово і залежить від фінансування та наявності квартир у державному фонді.

Житловий ваучер

Житловий ваучер — це грошова компенсація, яку держава надає окремим категоріям військових. Сума може сягати до 2 мільйонів гривень, зазначають в Дії

Хто може отримати

Отримати її можуть учасники бойових дій і люди з інвалідністю. Гроші не видають просто як виплату — їх використовують для купівлі житла.

Компенсацію можна спрямувати на перший внесок за іпотекою або на часткове погашення кредиту. Це дозволяє поєднати ваучер із програмою «єОселя».

Які документи потрібні

Щоб отримати житло або стати в чергу, військовий подає рапорт і пакет документів:

довідка про місце проживання,

інформація про склад сім’ї та підтвердження пільг.

Після подання документи перевіряють, а рішення приймає житлова комісія. Саме вона визначає, чи включати військового до черги і коли він зможе отримати житло.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ скасовує застарілий Житловий кодекс та запроваджує нові механізми доступу громадян до житла.

Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліціянти та діти-сироти.

Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.

«Доступне житло — це житло, яке особи, які стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах — шляхом низки механізмів, які запроваджуються. Йдеться про кілька пільгових іпотек, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг тощо. Соціальне житло — це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої соціальної оренди», — пояснила Шуляк.

