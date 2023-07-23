Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду — Finance.ua

Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду

Деякі українці мають право на отримання соціальної допомоги та пенсії одразу ж. Зокрема, це пов’язано з певними обставинами у дитинстві.

«Особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю“, може отримувати за наявності права і пенсію у зв’язку з втратою годувальника», — йдеться в повідомленні ПФУ (Пенсійний фонд України).

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Особи, яким встановили наявність інвалідності до 18 років, мають право на соціальну допомогу в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2 093 грн);

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 255,80 грн);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 465,10 грн).

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