Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду — Finance.ua
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Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду

Особисті фінанси
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Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду
Хто з українців може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу: роз’яснення Пенсійного фонду
Деякі українці мають право на отримання соціальної допомоги та пенсії одразу ж. Зокрема, це пов’язано з певними обставинами у дитинстві.
«Особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю“, може отримувати за наявності права і пенсію у зв’язку з втратою годувальника», — йдеться в повідомленні ПФУ (Пенсійний фонд України).
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Особи, яким встановили наявність інвалідності до 18 років, мають право на соціальну допомогу в розмірі:
  • особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2 093 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 674,40 грн);
  • особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 255,80 грн);
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 465,10 грн).
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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