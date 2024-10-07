Хто з лідерів держав має найбільшу зарплату — Finance.ua

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Хто з лідерів держав має найбільшу зарплату

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Хто з лідерів держав має найбільшу зарплату
Хто з лідерів держав має найбільшу зарплату
Найбільш високооплачуваним світовим лідером є прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна заробітна плата сягає 1,69 мільйона доларів.
Про це пише Forbes.
Така зарплата є майже вдвічі більшою за оплату праці президентки Швейцарії Віоли Амгерд, яка заробляє 570 тисяч доларів на рік та посідає другу сходинку рейтингу. Третє місце посів прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе — йому платять 413,3 тисячі доларів за рік.
Президент США Джо Байден посів четверту сходинку в цьому рейтингу. За рік його заробітна плата становить 400 тисяч доларів.
Першу десятку в цьому рейтингу закрив канцлер Німеччини Олаф Шольц — йому платять 293,7 тисячі доларів на рік.
Хто з лідерів держав має найбільшу зарплату
Якщо ж прирівнювати зарплату до ВВП на душу населення, то тут лідирують африканські країни. Так, президент Кенії Вільям Рутто заробляє на рік 141 тисячу доларів, що становить майже 2000% від ВВП країни на душу населення. Лідери Танзанії та Південноафриканської Республіки мають зарплати, що становлять 1000% від тамтешніх ВВП.
А ось мільйонна річна зарплата прем’єр-міністра Сінгапуру становить трохи більш як 1,1% від ВВП на душу населення країни.
Найменше у світі заробляє лідер Шрі-Ланки — 3,9 тисячі доларів на рік.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Володимир Зеленський оприлюднив свої декларації про доходи за два роки, у яких серед прибутку від роялті, відсотків, надання майна в оренду вказав скромну президентську зарплату — 336 тисяч гривень на рік чи 28 тисяч на місяць, без надбавок та премій;
  • у перерахунку на поточний курс глава держави заробляє менше 9 тисяч доларів на рік — набагато менше, ніж деякі інші світові лідери.
За матеріалами:
hromadske
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