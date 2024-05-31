Хто увійшов до сотні найвпливовіших компаній року за версією Time — Finance.ua
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Хто увійшов до сотні найвпливовіших компаній року за версією Time

Фондовий ринок
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Хто увійшов до сотні найвпливовіших компаній року за версією Time
Хто увійшов до сотні найвпливовіших компаній року за версією Time
Американський журнал Time склав список сотні найвпливовіших компаній у 2024 році.
Відповідний перелік розміщений на сайті журналу.
У категорії «Лідери» вказані компанія Rare Beauty співачки Селени Гомез, американський футбольний клуб Інтер Маямі, Reddit, Pinterest, Toyota, BMW тощо.
Список із «Бунтівниками», зокрема, наповнений WNBA (жіноча професійна баскетбольная ліга США) та компаніями Xiaomi, Airbnb, Dyson. ШІ-компанія Anthropic, Saildrone, Google, Huawei та виробник чипів AMD потрапили до списку «Інноваторів».
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У категорії «Титани» вказані такі компанії, як Intel, Amazon, нафтова компанія Saudi Aramco, Airbus, Microsoft, Nvidia, Pfizer, TikTok та Disney.
Зазначається, що «Новаторами» в цьому році названі некомерційна неурядова організація World Central Kitchen, розробник гри Fortnite Epic Games, космічна компанія Intuitive Machines, ШІ-компанія OpenAI та Інститут сироватки крові Індії.
За матеріалами:
НВ
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