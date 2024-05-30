Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg — Finance.ua
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Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Світ
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Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg.
Про це повідомляється на сайті Bloomberg, передає Укрінформ.
Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Згідно з наведеними даними, статки Безоса на сьогодні становлять 205 мільярдів доларів, від початку року вони зросли на 27,9 млрд дол.
Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, опустився на друге місце, його статки 203 млрд доларів.
Третю сходинку рейтингу мільярдерів посідає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у 202 млрд дол.
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До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).
Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 451 місце зі статками 6,44 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 598 мільйонів доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
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