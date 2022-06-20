Хто та як може забрати майно під час воєнного стану та як його повернути — Finance.ua

Хто та як може забрати майно під час воєнного стану та як його повернути

Вчора 21:03 — Казна та Політика

Хто та як може забрати майно під час воєнного стану та як його повернути

З початку повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію нашої держави введено воєнний стан. Дія такого правового режиму в державі передбачає можливість обмеження деяких прав громадян, зокрема, гарантоване законодавством право власності, шляхом примусового відчуження та вилучення майна у його власників для потреб держави.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

Що таке примусове відчуження та вилучення майна

Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

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Примусове відчуження майна полягає у позбавленні власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Вилучення майна, на відміну від примусового відчуження — це позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Вилучення здійснюється без відшкодування вартості.

Хто має право примусово відчужувати майно в умовах воєнного стану

Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з обласною, районною, міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

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У разі вилучення майна для задоволення потреб держави в умовах воєнного стану військове командування складає акт в якому зазначається:

назва військового командування та органу, який погодив рішення про примусове відчуження або вилучення такого майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;

відомості про власника майна;

відомості про документ, який засвідчує право власності на майно (у разі наявності);

конкретний опис майна, якого буде достатньо для його ідентифікації;

сума виплачених коштів (якщо попередньо відшкодовується його вартість).

Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

До акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Як отримати компенсацію за примусово відчужене майно в умовах воєнного стану

Компенсація за примусово відчужене майно здійснюється військовим командуванням за рахунок коштів державного бюджету. При цьому компенсація може здійснюватися як перед, так і після його відчуження майна.

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене майно його колишній власник або уповноважена ним особа після скасування правового режиму воєнного стану мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додається акт і документ, що містить висновок про вартість майна.

Заява про повернення коштів повинна містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання чи перебування фізичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорту фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

реквізити банківського рахунку.

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів.

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