Зеленський вніс законопроект про примусову конфіскацію майна у всіх росіян — Finance.ua
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Зеленський вніс законопроект про примусову конфіскацію майна у всіх росіян

Вчора 12:21Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект № 7371 «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».
Ним він пропонує затвердити свій однойменний указ. Згідно з документом, конфісковані ресурси мають використовуватись, серед іншого, для захисту національних інтересів України у війні з росією.
«Указ президента, яким введено в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності рф та його резидентів, не пізніше шестимісячного терміну після скасування або завершення військового стану в Україні підлягає затвердженню Верховною Радою шляхом ухвалення відповідного закону», — йдеться у документі.
Куди направлять конфісковані російські ресурси
Конфісковані ресурси мають використовуватись для захисту державного суверенітету України. А також:
  • територіальної цілісності та незалежності України;
  • її національних інтересів за умов повномасштабної агресивної війни, розв’язаної росією.
У свою чергу, президент Європейської ради Шарль Мішель переконаний, що сотні мільярдів євро заморожених активів рф необхідно витратити на відновлення України. Втім, юридично реалізувати таке рішення не так просто, тож у ЄС розробляють спеціальне рішення.
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Зокрема, Мішель уже доручив своїй юридичній службі розробити варіанти конфіскації та передачі Україні активів «деяких країн» та фізосіб таким чином, щоб це не порушило верховенство права, але не тривало роками.
«На мій погляд, це питання справедливості: не лише заморозити активи, а й їх конфіскувати, щоб зробити ці гроші доступними для української влади. Особливо для відновлення країни», — переконаний він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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