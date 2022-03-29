Хто не може бути біженцем — Finance.ua

Хто не може бути біженцем

Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки та шукати захисту і притулку в сусідніх країнах. У Румунію, Польщу, Молдову, Словаччину, Угорщину ллється нескінченний потік вимушених переселенців, які тікають від обстрілів і російських фашистів.

У всіх країнах діють схожі правила отримання притулку, тож і обмеження у них спільні. Біженцем не може бути:

особа, чиї дії порушують основні принципи, прописані в статуті ООН;

злочинці, що вчинили кримінальні правопорушення;

військові.

Також відмову в отриманні статусу можна отримати і якщо ситуація в Україні буде безпечною для подальшого проживання.

Довідка Finance.ua:

скільки грошей Нагадаємо, можуть отримати біженці з України в різних країнах.

У Чехії українці можуть розраховувати на виплати у розмірі 5 тисяч чеських крон (приблизно 6494 гривень). Їх виплачуватимуть щомісяця протягом півроку. Біженці з України мають право на основну допомогу та допомогу в тому ж розмірі та на тих самих умовах, що й громадяни Словацької Республіки. У Португалії біженці з України, отримують забезпечення у 150 євро (4850 гривень) на місяць, право на притулок, безкоштовні мовні курси та можливість легально залишитись у Лісабоні терміном на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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