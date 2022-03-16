Скільки грошей можуть отримати біженці з України в різних країнах — Finance.ua

Скільки грошей можуть отримати біженці з України в різних країнах

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

З початку війни росії проти України понад 2,5 мільйона наших співвітчизників були змушені виїхати за кордон. Які з країн виплачують фінансову допомогу українським біженцям, про це пише lviv.vgorode.ua

Польща. Згідно з законом, який підписав президент Польщі Анджей Дуда, українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (приблизно 2037 гривень за сьогоднішнім курсом) на особу.

Окрім фінансової допомоги українці мають право влаштуватися на роботу за спрощеною процедурою та безкоштовно отримати медичну допомогу. Українські діти також можуть ходити до польських шкіл. Окрім того, зазначається, що на законних підставах українці можуть перебувати на території Польщі можна протягом 18 місяців.

Після цього можна подати заяву та отримати дозвіл на проживання терміном до 3-х років

Чехія. У Чехії українці можуть розраховувати на виплати у розмірі 5 тисяч чеських крон (приблизно 6494 гривень). Їх виплачуватимуть щомісяця протягом півроку. Ці кошти дають на основі спеціальної візи, так званої візи толерантності. У перший місяць її отримання фінансова допомога нарахується автоматично.

Якщо протягом півроку фінансове становище українця не покращиться, тоді він може подати заявку на ще 5 місяців таких виплат.

Словаччина. Біженці з України мають право на основну допомогу та допомогу в тому ж розмірі та на тих самих умовах, що й громадяни Словацької Республіки.

Відповідно до положення про матеріальну допомогу, біженці один раз на місяць можуть отримати такі кошти: 68,80 євро (2218 гривень) на особу;

119,60 євро (3857 гривень) на пару без дітей;

130,90 євро (4221 гривню) на особу з дітьми (від 1 до 4 дітей); 179 євро (5772 гривні) на пару з дітьми (від 1 до 4 дітей);

191,20 євро (6165 гривень) на особу з більш ніж 4 дітьми; 241,30 євро (7770 гривень) парі з більш ніж 4 дітьми.

Португалія. У Португалії біженці з України, отримують забезпечення у 150 євро (4850 гривень) на місяць, право на притулок, безкоштовні мовні курси та можливість легально залишитись у Лісабоні терміном на рік. Щоправда, Португалія поки що обмежує кількість біженців, тому легально залишитися в країні зможуть не більше двох тисяч українців.

Німеччина. Біженцям у Німеччині надається допомога, яка має покривати витрати на харчування, опалення, одяг, здоров’я і базові побутові витрати, а також «особисті» витрати, такі як, до прикладу, відвідання культурних заходів. Для осіб, які проживають у притулках для біженців, як правило, значна частина цих потреб може покриватися наданням речової допомоги — одягу, харчів чи меблів, квитків на громадський транспорт і розважальні заходи.

Якщо речова допомога не надається і людина не мешкає у гуртожитку, наданому соціальними службами, то кожному дорослому виплачуються такі кошти:

367 євро на місяць (11851 гривню) на особу, яка мешкає без чоловіка або дружини; 330 євро (10656 гривень), якщо біженець мешкає з чоловіком або дружиною;

294 євро (9494 гривні) на особу до 25 років, яка мешкає з батьками;

326 євро (10528 гривень) на підлітка 14-17 років;

326 євро (10528 гривень) на дитину від 6 до 14 років;

249 євро (8041 гривню) на дитину до шести років.

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