Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги — Finance.ua

Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги Сьогодні 19:47

Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги

Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. З 1 березня 2025 року вони виїжджають за межі України на загальних підставах.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 57.

Хто має право на виїзд за кордон

За новими правилами, перетин кордону громадянами чоловічої статі для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги відбуватиметься не за реєстрацією в системі «Шлях». Відповідно, Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації більше не виноситимуть рішення про виїзд за межі України.

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З 1 березня перетинати кордон при наявності відповідних документів можуть:

заброньовані на період мобілізації;

непридатні до військової служби за станом здоров’я;

багатодітні батьки;

чоловіки, які мають дитину до 18 років та дружину, яка проходить військову службу, які самостійно виховують дитину;

особи з інвалідністю;

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою.

Важливо! Під час перетину кордону громадяни мають пред’являти документи співробітникам Держприкордонслужби. Представники ДПСУ можуть перевіряти, зокрема, військово-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку.

До слова, нещодавно Кабмін знову дозволив митцям і медійникам виїжджати за кордон, однак дещо змінив правила. Тепер подавати документи до Мінкульту потрібно мінімум за 15 днів до виїзду, а перебувати за кордоном можна не більше 60 днів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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