Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги — Finance.ua
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Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги

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Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги
Хто може виїжджати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги
Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. З 1 березня 2025 року вони виїжджають за межі України на загальних підставах.
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 57.

Хто має право на виїзд за кордон

За новими правилами, перетин кордону громадянами чоловічої статі для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги відбуватиметься не за реєстрацією в системі «Шлях». Відповідно, Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації більше не виноситимуть рішення про виїзд за межі України.
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З 1 березня перетинати кордон при наявності відповідних документів можуть:
  • заброньовані на період мобілізації;
  • непридатні до військової служби за станом здоров’я;
  • багатодітні батьки;
  • чоловіки, які мають дитину до 18 років та дружину, яка проходить військову службу, які самостійно виховують дитину;
  • особи з інвалідністю;
  • водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою.
Важливо! Під час перетину кордону громадяни мають пред’являти документи співробітникам Держприкордонслужби. Представники ДПСУ можуть перевіряти, зокрема, військово-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку.
До слова, нещодавно Кабмін знову дозволив митцям і медійникам виїжджати за кордон, однак дещо змінив правила. Тепер подавати документи до Мінкульту потрібно мінімум за 15 днів до виїзду, а перебувати за кордоном можна не більше 60 днів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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