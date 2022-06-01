Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора — Finance.ua

Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора

Вчора 09:15 — Особисті фінанси

Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора

Українцям офіційно пояснили, в яких випадках побутові споживачі можуть не платити за розподіл (доставку) газу під час війни.

Проте лише у випадках, якщо: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила , що в умовах дії воєнного стану споживачі повинні бути (частково або повністю) звільнені від оплати послуг розподілу природного газу.

Внаслідок російської агресії було пошкоджено розподільну інфраструктуру і це унеможливило виконання зобов’язання облгазів у частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи. В такому випадку плата за розподіл не нараховується на період відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи. Внаслідок російської агресії було пошкоджено об’єкт газоспоживання споживача та/або його внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до унеможливлення використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу.

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Низка облгазів уже оприлюднила алгоритм здійснення перерахунку за розподіл газу своїм абонентам.

Як наголошують облгази, перерахунок проводиться «на підставі актів аварійних та технічних служб про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, з призупиненням роботи газорозподільної системи, за період з моменту призупинення роботи газових мереж до відновлення можливості споживачів користуватись природним газом».

Проте перерахунок може бути проведений і за заявою власника будинку, особисто через клієнтський простір або листом на електронну адресу облгазу.

Під час оформлення заяви слід зазначити адресу домогосподарства, номер особового рахунку та додати документальне підтвердження руйнування оселі.

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