Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора

Вчора 09:15Особисті фінанси
320
Хто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятораХто може не платити за доставку газу під час війни: роз’яснення регулятора
Українцям офіційно пояснили, в яких випадках побутові споживачі можуть не платити за розподіл (доставку) газу під час війни.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила, що в умовах дії воєнного стану споживачі повинні бути (частково або повністю) звільнені від оплати послуг розподілу природного газу. Проте лише у випадках, якщо:
  1. Внаслідок російської агресії було пошкоджено розподільну інфраструктуру і це унеможливило виконання зобов’язання облгазів у частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи. В такому випадку плата за розподіл не нараховується на період відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи.
  2. Внаслідок російської агресії було пошкоджено об’єкт газоспоживання споживача та/або його внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до унеможливлення використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу.
Читайте також
Низка облгазів уже оприлюднила алгоритм здійснення перерахунку за розподіл газу своїм абонентам.
Як наголошують облгази, перерахунок проводиться «на підставі актів аварійних та технічних служб про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, з призупиненням роботи газорозподільної системи, за період з моменту призупинення роботи газових мереж до відновлення можливості споживачів користуватись природним газом».
Місце для вашої реклами
Проте перерахунок може бути проведений і за заявою власника будинку, особисто через клієнтський простір або листом на електронну адресу облгазу.
Під час оформлення заяви слід зазначити адресу домогосподарства, номер особового рахунку та додати документальне підтвердження руйнування оселі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ICTV
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.