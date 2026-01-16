0 800 307 555
Гривня слабшає: чи є привід для паніки

Валюта
15
Попри панічні настрої щодо курсу валют і знецінення гривні навряд чи найближчим часом варто очікувати якісь суттєві зміни на валютному ринку.
Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.
«Варто не забувати, що ми починали 2025-й рік з курсом 42 гривні за долар, зараз маємо 43 гривні за долар. Зростання курсу долару на 2,4% при ставках за банківськими депозитами від 12% та за облігаціями від 15% - це не зростання», — зазначає він.
«Коли долар зростав на 1 грн при курсі 5,05, то був привід для розмов і навіть для паніки. Коливання ж на 1 грн при курсі 42 може мати неринкову природу та і не варте обговорення», — зазначив економіст.
При цьому Шапран заявив, що як валюта для заощаджень гривня у 2025-му році була дуже привабливою валютою.
Експерт каже, що за 2025-й рік у доларовому еквіваленті по депозитам або облігаціям у гривні можна було отримати 12−17% річних. Ідея ховати долари та євро «під матрацами» була у 2025-му році дуже нераціональною.

Читайте також: Ослаблення долара: чи можуть дії Трампа призвести до гіперінфляції

Раніше ми повідомляли: банкіри запевняють, що нинішне ослаблення гривні є сезонним, і найближчим часом курс стабілізується. Експерти не бачать підстав для різкого або неконтрольованого послаблення нацвалюти.
Також Finance.ua писав, що за прогнозом експерта, у 2026 році середні відсоткові ставки за кредитами в Україні можуть зменшитися на 1−1,5 в.п., тоді як гривневі депозити, за прогнозами, й надалі залишатимуться прибутковими навіть на тлі поступового зниження облікової ставки.
Валюта
