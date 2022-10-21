Грузія збільшила товарообіг з росією на 50% — Finance.ua
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Грузія збільшила товарообіг з росією на 50%

Світ
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Грузія збільшила товарообіг з росією на 50%
Грузія збільшила товарообіг з росією на 50%
Грузія з початку року збільшила товарообіг з росією на 50%.
Як повідомляє Новости-Грузия, це випливає зі звіту національної служби статистики «Сакстат».
За дев’ять місяців 2022 року експорт зріс на 11% до 473 млн доларів. А зростання імпорту відбувалося вищими темпами — на 73%, до 1,24 млрд доларів.
Зазначається, що збільшення товарообігу з росією відбулося за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.
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Якщо за 9 місяців 2021 року Грузія закупила у росії нафти на 96 мільйонів доларів, то 2022 року ця цифра збільшилася до 431 мільйона доларів. Таким чином, росія для Грузії стала найбільшим імпортером нафти.
Імпорт інших товарів також збільшився, у тому числі імпорт російського борошна, російського вугілля (коксу) та маргарину.
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Щодо експорту, то Грузія збільшила експорт вина до росії — цього року відправила вина на суму 109 мільйонів доларів, що на 15% більше, ніж торік.
Також різко збільшився реекспорт автомобілів із Грузії до росії. Якщо минулого року до росії було експортовано близько 2 тисяч автомобілів на суму 12,4 мільйона доларів, то за 9 місяців 2022 року експорт перевищив 45,7 мільйона, а кількість експортованих автомобілів становить 3,2 тисячі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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