Грузія збільшила товарообіг з росією на 50% — Finance.ua

Грузія збільшила товарообіг з росією на 50% Вчора 04:34 — Світ

Грузія збільшила товарообіг з росією на 50%

Грузія з початку року збільшила товарообіг з росією на 50%.

Як повідомляє Новости-Грузия , це випливає зі звіту національної служби статистики «Сакстат».

За дев’ять місяців 2022 року експорт зріс на 11% до 473 млн доларів. А зростання імпорту відбувалося вищими темпами — на 73%, до 1,24 млрд доларів.

Зазначається, що збільшення товарообігу з росією відбулося за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів.

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Якщо за 9 місяців 2021 року Грузія закупила у росії нафти на 96 мільйонів доларів, то 2022 року ця цифра збільшилася до 431 мільйона доларів. Таким чином, росія для Грузії стала найбільшим імпортером нафти.

Імпорт інших товарів також збільшився, у тому числі імпорт російського борошна, російського вугілля (коксу) та маргарину.

Щодо експорту, то Грузія збільшила експорт вина до росії — цього року відправила вина на суму 109 мільйонів доларів, що на 15% більше, ніж торік.

Також різко збільшився реекспорт автомобілів із Грузії до росії. Якщо минулого року до росії було експортовано близько 2 тисяч автомобілів на суму 12,4 мільйона доларів, то за 9 місяців 2022 року експорт перевищив 45,7 мільйона, а кількість експортованих автомобілів становить 3,2 тисячі.

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Укрінформ За матеріалами:

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