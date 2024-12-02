Як запобігти втратам тепла вдома — Finance.ua

Як запобігти втратам тепла вдома Сьогодні 21:33 — Світ

Як запобігти втратам тепла вдома

Виробництво тепла вимагає значних енергоресурсів. Але якщо тепло в приміщенні не утримується і втрачається, то замість комфортної температури люди отримують холод, необхідність використання додаткового обігріву від електроприладів і в результаті — шалені витрати.

Крім того, це створює додаткове навантаження на енергомережі, може бути причиною мережевих аварій, перегріву проводки, або навіть пожежі.

Запобігаючи тепловтратам, можна уникнути зайвого навантаження на електромережу, зберегти паливо, зменшити шкоду довкіллю та суму у платіжці

Значна частина тепла втрачається через недостатню ізоляцію приміщення

Наприклад:

неутеплені стіни — до 30%

нещільні вікна та двері — до 10%

покрівля — до 30%

підлога та ґрунт — 5−8%

То як зберегти тепло?

Утеплення вікон:

Ретельно вимийте та загерметизуйте вікна

Для пластикових вікон використовуйте теплозберігаючу плівку та ущільнювачі, а також переведіть їх у зимовий режим

Для дерев’яних вікон: заклейте щілини ущільнювачами (гумовими або силіконовими). Використовуйте поліетиленову плівку, закріпивши її двостороннім скотчем

Якщо у вас однокамерний склопакет, встановіть тепловідбивну плівку — вона повертає тепло в приміщення

Утеплення дверей:

Перевірте стан вхідних дверей. Якщо є щілини, встановіть ущільнювачі. Це зменшить потрапляння холодного повітря з коридору чи під’їзду

Підготовка батарей:

Треба очистити батареї від пилу для покращення тепловіддачі

Встановіть тепловідбивні екрани за радіаторами — вони спрямовують тепло в приміщення

Перевірте цілісність труб, їх герметичність та надійність з’єднань

Заберіть меблі чи штори, що блокують поширення тепла

Перевірка електрообладнання:

Запросіть фахівця для діагностики електроприладів, розеток та проводки

Для індивідуального опалення проведіть технічний огляд системи

Утеплення під’їзду — разом із сусідами утепліть вікна, двері та щілини у під’їзді. У приватних будинках або квартирах на першому поверсі утепліть підлогу.

borgexpert За матеріалами:

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