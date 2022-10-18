Грузія хоче скасувати безвізовий режим із рф — Finance.ua

Грузія хоче скасувати безвізовий режим із рф Вчора 11:32 — Світ

Грузія хоче скасувати безвізовий режим із рф

На третій тиждень масового напливу росіян, які підлягають мобілізації на війну в Україну, влада Грузії замислилася, що з цим робити. Там вирішили розглянути варіант відміни безвізового режиму з росією.

Про це повідомило місцеве агентство « Новини-Грузії».

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі допустила перегляд безвізового режиму з росією. Відповідну заяву вона зробила на спільній пресконференції із президентом Молдови Майєю Санду у Кишиневі.

«Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним і може бути менш прийнятним за умов цієї агресії. Це все має вирішити уряд разом із суспільством», — сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що приплив росіян до країни останнім часом став викликом. Проте президент не вважає ситуацію «загрозою», вказуючи, що часто з рф повертаються громадяни Грузії.

«Головне, щоб громадськість була певна, що всі механізми контролю задіяні, небезпеки немає. Для цього, я думаю, що потрібно більше комунікації, більше інформування нашого суспільства, щоб у всіх відносинах усі можливі загрози і всі можливі питання фактично розглядалися державою, щоб вживали всіх заходів», — наголосила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що на початку вересня грузинські прикордонники почали відмовляти громадянам росії на в’їзд в країну. Для громадян рф посилили контроль.

росіяни відреагували на оголошення мобілізації 21 вересня 2022 року масовою панічною втечею до сусідніх країн. За даними ЗМІ, з росії уже втекла 261 тисяча чоловіків.

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