Група Solway підтвердила відхід із рф — Finance.ua

Група Solway підтвердила відхід із рф

Вчора 12:40 — Фондовий ринок

Міжнародна інвестиційна група Solway, яка володіє Побузьким феронікелевим комбінатом, підтвердила свій вихід із російських активів через військову агресію росії проти України.

Про це він повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У березні 2022 року група засудила дії уряду росії і ухвалила рішення про вихід із російських активів. Нині цей процес легально завершено.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що міжнародна гірничо-металургійна група Solway вийшла з проєкту з видобутку золота на відвалах Ключівського родовища в Забайкаллі та чинного підприємства з видобутку золота та срібла на Курильських островах.

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Побузький феронікелевий комбінат — єдине в Україні підприємство, яке виробляє у промислових масштабах феронікель.

2003 року міжнародна компанія Solway Investment Group придбала активи комбінату після тривалого простою і через рік перезапустила його. Побузький феронікелевий завод був перетворений на Побузький феронікелевий комбінат із відновлення і випуску феронікелю.

Наразі ПФК повністю інтегрований у виробничий процес Solway Investment Group. Загальна сума інвестицій групи в комбінат становила понад $130 млн.

Міжнародна інвестиційна група Solway розпочала діяльність у 2002 році. Є приватною компанією, що веде диверсифікований бізнес у гірничодобувній та металургійній промисловості. Ключові компанії групи зареєстровані у Швейцарії, Люксембурзі, Естонії та на Мальті. 100% статутного капіталу належить громадянам ЄС. Основні виробничі активи Solway розташовані в Північній Македонії, Гватемалі, Індонезії, Аргентині та Україні.

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