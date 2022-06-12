Група Solway підтвердила відхід із рф — Finance.ua
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Група Solway підтвердила відхід із рф

Вчора 12:40Фондовий ринок
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Міжнародна інвестиційна група Solway, яка володіє Побузьким феронікелевим комбінатом, підтвердила свій вихід із російських активів через військову агресію росії проти України.
Про це він повідомляє «Інтерфакс-Україна».
У березні 2022 року група засудила дії уряду росії і ухвалила рішення про вихід із російських активів. Нині цей процес легально завершено.
Раніше ЗМІ поширили інформацію, що міжнародна гірничо-металургійна група Solway вийшла з проєкту з видобутку золота на відвалах Ключівського родовища в Забайкаллі та чинного підприємства з видобутку золота та срібла на Курильських островах.
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2003 року міжнародна компанія Solway Investment Group придбала активи комбінату після тривалого простою і через рік перезапустила його. Побузький феронікелевий завод був перетворений на Побузький феронікелевий комбінат із відновлення і випуску феронікелю.
Наразі ПФК повністю інтегрований у виробничий процес Solway Investment Group. Загальна сума інвестицій групи в комбінат становила понад $130 млн.
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Міжнародна інвестиційна група Solway розпочала діяльність у 2002 році. Є приватною компанією, що веде диверсифікований бізнес у гірничодобувній та металургійній промисловості. Ключові компанії групи зареєстровані у Швейцарії, Люксембурзі, Естонії та на Мальті. 100% статутного капіталу належить громадянам ЄС. Основні виробничі активи Solway розташовані в Північній Македонії, Гватемалі, Індонезії, Аргентині та Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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