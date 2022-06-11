Hyundai заморозила проект створення нового заводу в росії — Finance.ua

У березні поточного року в Hyundai Motor Ukraine повідомили, що виробництво продукції компанії на заводі у Санкт-Петербурзі призупинено ще у перші дні військової агресії росії проти України. Також компанія призупинила постачання готової продукції та компонентів у рф. Крім того, структурні одиниці корпорації Hyundai Motor Group та Hyundai Motor Company передали Міжнародному Комітету Червоного Хреста 1 млн та 500 тис. дол. відповідно. Ці кошти організація використає у рамках гуманітарної місії в Україні.