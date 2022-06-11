Hyundai заморозила проект створення нового заводу в росії — Finance.ua

Hyundai заморозила проект створення нового заводу в росії

Вчора 19:45 — Фондовий ринок

Компанія Hyundai прийняла рішення заморозити проект створення другого автозаводу в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, два роки тому Hyundai придбала підприємство у концерну General Motors. Передбачалося, що там з 2023 року випускатимуть кросовери Hyundai Tucson, Hyundai Palisade та Kia Sportage.

Спершу планувалося, що навесні 2022 року розпочнеться реконструкція існуючих цехів, проте наразі від цих планів відмовилися. Також поки що заморожені роботи зі створення нових корпусів.

У представництві Hyundai поки утримуються від коментарів з цього приводу.

У березні поточного року в Hyundai Motor Ukraine повідомили, що виробництво продукції компанії на заводі у Санкт-Петербурзі призупинено ще у перші дні військової агресії росії проти України. Також компанія призупинила постачання готової продукції та компонентів у рф. Крім того, структурні одиниці корпорації Hyundai Motor Group та Hyundai Motor Company передали Міжнародному Комітету Червоного Хреста 1 млн та 500 тис. дол. відповідно. Ці кошти організація використає у рамках гуманітарної місії в Україні.

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