Грошові виплати українцям у Чехії: хто та скільки може отримати — Finance.ua
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Грошові виплати українцям у Чехії: хто та скільки може отримати

Особисті фінанси
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Грошові виплати українцям у Чехії: хто та скільки може отримати
Грошові виплати українцям у Чехії: хто та скільки може отримати
Грошові виплати для українських біженців у Чехії розглядаються як необхідна допомога для забезпечення основних життєвих потреб і одночасно допомога на житло.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, протягом перших 150 днів після надання тимчасового захисту гуманітарна допомога в Чехії для українських біженців становить:
  • 3 490 крон — для дітей віком до 6 років;
  • 4 188 крон — для дітей від 6 до 10 років;
  • 5 235 крон — для дітей з інвалідністю;
  • 4 860 крон — для дорослих;
  • 7 290 крон — для осіб з інвалідністю.
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Починаючи з шостого місяця після надання тимчасового захисту, розмір виплат для дорослих змінюється:
  • 3 130 крон — для дорослих;
  • 4 860 крон — для дорослих із категорії вразливості;
  • 7 290 крон — для осіб з інвалідністю.
Тобто протягом перших 5 місяців фінансова допомога дорівнює встановленому прожитковому мінімуму, а потім — мінімуму, необхідному для існування. Це відбувається, якщо доросла працездатна людина не намагається забезпечити себе сама і не є вразливою особою.
Допомога для дітей після 150-денного перебування під захистом залишається незмінною.
Детально про умови надання гуманітарної допомоги в Чехії читайте у статті за посиланям.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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