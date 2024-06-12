Грошові виплати українцям у Чехії: хто та скільки може отримати — Finance.ua

Грошові виплати українцям у Чехії: хто та скільки може отримати
Грошові виплати для українських біженців у Чехії розглядаються як необхідна допомога для забезпечення основних життєвих потреб і одночасно допомога на житло.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, протягом перших 150 днів після надання тимчасового захисту гуманітарна допомога в Чехії для українських біженців становить:
- 3 490 крон — для дітей віком до 6 років;
- 4 188 крон — для дітей від 6 до 10 років;
- 5 235 крон — для дітей з інвалідністю;
- 4 860 крон — для дорослих;
- 7 290 крон — для осіб з інвалідністю.
Починаючи з шостого місяця після надання тимчасового захисту, розмір виплат для дорослих змінюється:
- 3 130 крон — для дорослих;
- 4 860 крон — для дорослих із категорії вразливості;
- 7 290 крон — для осіб з інвалідністю.
Тобто протягом перших 5 місяців фінансова допомога дорівнює встановленому прожитковому мінімуму, а потім — мінімуму, необхідному для існування. Це відбувається, якщо доросла працездатна людина не намагається забезпечити себе сама і не є вразливою особою.
Допомога для дітей після 150-денного перебування під захистом залишається незмінною.
Детально про умови надання гуманітарної допомоги в Чехії читайте у статті за посиланям.
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