Грошові перекази з картки на картку: що потрібно знати, перш ніж користуватися — Finance.ua

Грошові перекази з картки на картку: що потрібно знати, перш ніж користуватися Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Грошові перекази з картки на картку: що потрібно знати, перш ніж користуватися, Фото: freepik

Грошовий переказ з картки на картку — це зручний та швидкий спосіб пересилання коштів, який економить час. Завдяки цьому сервісу переказати кошти можна у будь-який час із дому.

Про те, що потрібно знати, перш ніж користуватися сервісом грошового переказу, пише Фінкульт.

Комісія за переказ

Багато банків і платіжних систем встановлюють комісію за грошові перекази з картки на картку.

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Перед здійсненням операції варто ознайомитися з цією інформацією, щоб уникнути непередбачених витрат.

Ліміти і обмеження

Деякі банки та платіжні системи можуть встановлювати обмеження на суму переказу або на кількість операцій за день/тиждень/місяць. Перевірте ці умови перед здійсненням переказу.

Час виконання переказу

Зазвичай грошовий переказ з картки на картку виконується миттєво, але цей час може варіюватися залежно від банку чи платіжної системи. Варто уточнити цю інформацію перед операцією.

Безпека переказів

Пам’ятайте про безпеку при здійсненні грошових переказів.

Щоб відправка грошей пройшла швидко і безпечно, потрібно знати точні реквізити одержувача, наприклад, номер рахунку та прізвище й ім'я отримувача.

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Не передавайте особисті дані та PIN-код підозрілим джерелам.

У разі виникнення питань зверніться до банку та отримайте інформаційну підтримку.

Міжнародні перекази

Якщо ви здійснюєте міжнародний переказ, обов’язково перевірте обмеження, валютні курси та можливі комісії за конвертацію валют.

Грошові перекази з картки на картку — це швидкий і зручний спосіб передавати кошти, але важливо ознайомитися з умовами та обмеженнями, щоб уникнути непорозумінь чи неприємностей.

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