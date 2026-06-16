Грошова підтримка після поранення: які компенсації та допомоги доступні військовим Сьогодні 09:01

Військовий квиток

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузію, травму або каліцтво під час виконання бойових завдань чи проходження служби, мають право на низку державних виплат.

Йдеться як про щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду під час лікування, так і про одноразові компенсації у разі втрати працездатності чи встановлення інвалідності. Крім того, для поранених захисників передбачені окремі види матеріальної допомоги.

Розповідаємо детальніше про ці виплати і допомогу.

Додаткова винагорода

Військові, які отримали поранення під час захисту України та перебувають на стаціонарному лікуванні або у відпустці для лікування після тяжкого поранення, можуть щомісяця отримувати додаткову винагороду до 100 тис. грн.

На цей період за військовослужбовцем також зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою до поранення.

Розмір виплати залежить від кількості днів участі у бойових завданнях, лікування або перебування у відпустці після тяжкого поранення. За повний місяць така винагорода може становити 100 тис. грн, а за окремі дні нараховується пропорційно.

Для оформлення виплати необхідно надати до військової частини довідку про обставини травми. Якщо виплата не була нарахована, військовий має право подати відповідний рапорт командиру.



Одноразова грошова допомога

Окремо держава виплачує одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які через поранення, контузію, травму чи захворювання втратили працездатність або отримали інвалідність.

Розмір виплати залежить від ступеня втрати працездатності, групи інвалідності та того, який причинний зв’язок травми встановила військово-лікарська комісія.

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Якщо встановлено часткову втрату працездатності без інвалідності, сума розраховується як відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наприклад, при втраті працездатності на 25% виплата становить 52 990 грн.

Для військових, яким встановлено інвалідність через поранення, пов’язане із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, у 2025 році передбачені такі суми:

1 група інвалідності 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);

2 група інвалідності 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);

3 група інвалідності 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).

Якщо інвалідність пов’язана лише з проходженням військової служби, розміри допомоги є меншими:

1 група інвалідності 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);

2 група інвалідності 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);

3 група інвалідності 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).

Виплата призначається після розгляду документів спеціальною комісією Міністерства оборони.

Матеріальна допомога для соціально-побутових потреб

Поранені військовослужбовці також можуть претендувати на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір може сягати одного місячного грошового забезпечення.

Таку підтримку одноразово можуть отримати військові, які:

отримали поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

отримали інвалідність внаслідок поранення, повʼязаного із захистом Батьківщини;

безперервно перебувають на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування, у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини (більше 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), органів, індивідуального ендопротезування, трансплантації догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

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Допомога на оздоровлення

Ще одним видом підтримки є грошова допомога на оздоровлення. Вона виплачується щороку в розмірі місячного грошового забезпечення незалежно від матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Таку виплату військовослужбовець може отримати під час щорічної відпустки повної тривалості або за окремим наказом командира військової частини.

Детальні розрахунки та інформацію можна знайти за посиланням

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