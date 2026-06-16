ПАРТНЕРСЬКА
Sense Bank та Mastercard стали партнерами всеукраїнського туру Max Barskih у 22 містах України
Sense Bank та Mastercard стали партнерами Open Air Fest «Сьогодні має сенс» — всеукраїнського туру Max Barskih, який цього літа охопить 22 міста України. У межах співпраці держателі карток Sense Bank від Mastercard отримають спеціальні переваги під час концертів, доступ до Meet & Greet з артистом, а також ексклюзивні цифрові можливості в Sense SuperApp.
Для держателів карток Sense Bank від Mastercard підготовлено спеціальні переваги під час Open Air Fest «Сьогодні має сенс»: знижка 10% на квитки, Fast Track для швидкого входу на події, знижка до 20% на Food Court, участь у розіграшах, а також доступ до Meet & Greet з Max Barskih у окремих містах туру, де клієнти банку матимуть можливість особисто поспілкуватися з артистом, зробити спільне фото та отримати автограф.
Спеціально до старту партнерства в Sense SuperApp уже доступні ексклюзивні скіни цифрових карток із Max Barskih. Також у застосунку з’являться тематичні push-повідомлення, озвучені артистом.
Детальніше про переваги для держателів карток Sense Bank від Mastercard та придбання квитків можна дізнатися на сайті max-barskih.com/sense
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