Греція продовжила заборону на перевалку російської нафти у своїх водах — Finance.ua
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Греція продовжила заборону на перевалку російської нафти у своїх водах

Світ
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ВМС Греції ще на чотири місяці продовжили свої військово-морські навчання, оскільки країна намагається перешкодити росії транспортувати нафту біля свого узбережжя.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням на сайті Гідрографічної служби ВМС Греції, маневри, які мали завершитися 15 листопада, тепер триватимуть до середини березня — більш ніж через десять місяців після їхнього початку. Загалом це вже шосте продовження від початку навчань.
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Навчання проходять у Лаконській затоці країни, яка в певний момент стала місцем для перевалки росією нафти на застарілі танкери. Як наслідок, у травні Афіни оголосили, що проводитимуть військово-морські навчання в регіоні, заборонивши вхід комерційних суден.
Уряд раніше заявляв, що ці навчання спрямовані на припинення перевезень вантажів, визначених світовою організацією з нагляду за судноплавством як такі, що становлять ризик для безпеки на морі.
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Після цього перевалка російської нафти перемістилася на нові місця, в тому числі в Середземне море, Червоне море і біля узбережжя Західної Африки.
Нагадаємо, росія знайшла нові місця для перевалки нафти — у червні перший російський нафтовий танкер під санкціями США здійснив таємну перевалку на інше судно поблизу узбережжя Сінгапуру.
Також, з огляду на грецькі зусилля зі стримування торгівлі рф, вона почала перевантажувати сиру нафту із менших танкерів на більші на узбережжі Марокко в Середземному морі.
За матеріалами:
Укрінформ
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