Гранти на навчання: чи отримають його вступники, якщо відмовляться від бюджетного місця — Finance.ua

Гранти на навчання: чи отримають його вступники, якщо відмовляться від бюджетного місця Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Гранти на навчання: чи отримають його вступники, якщо відмовляться від бюджетного місця

У разі відмови від рекомендації на бюджетне місце вступник не зможе отримати грант при вступі на контракт, навіть якщо матиме необхідні для цього бали НМТ.

Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров під час наради, присвяченої питанням вступу в 2025 році, пише osvita.ua

За його словами, така вимога з’явилась після опрацювання проблем зі вступної кампанією 2024 року.

У 2024 році близько 7,5 тисяч вступників відмовились від рекомендації на місця державного замовлення. Водночас понад 4,7 тисяч з них вступили на контракт, а майже 1,9 тисяч отримали грантову підтримку.

Для уникнення повторення подібної ситуації в 2025 році вступники, які не підтвердять бажання навчатись на бюджеті у разі наданої їм рекомендації, будуть позбавлені можливості отримати грант для навчання на контракті.

Дані дослідження показують, що станом на січень 2024 року 70% опитаних біженців мали вищу або незакінчену вищу освіту, тоді як станом на 2022 рік лише 29% українців, старших за 24 роки, мали рівень не нижче бакалаврського.

«За кордон виїжджали переважно молоді люди і містяни, у яких рівень освіти вищий, ніж у сільського населення», 一 говорить директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

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