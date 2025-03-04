HP майже повністю покине Китай до осені 2025 року — Finance.ua

HP майже повністю покине Китай до осені 2025 року Сьогодні 04:32 — Фондовий ринок

HP майже повністю покине Китай до осені 2025 року

Глобальний технологічний гігант оголосив стратегічний план, який змінить ландшафт виробництва електроніки на найближчі роки. Вже до жовтня 2025 року майже вся продукція HP для американського ринку буде виготовлятися за межами Китаю — рішення, що може спричинити ефект доміно в усій галузі.

Компанія HP заявила, що до кінця фіскального 2025 року понад 90% продукції, яка продається в Північній Америці, буде виготовлятися поза межами Китаю. Це рішення стало відповіддю на нещодавно запроваджені 10% мита на імпорт із Китаю, а також на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо додаткового 10% мита. Генеральний директор HP Енріке Лотес підкреслив, що хоча Китай залишатиметься важливим виробничим центром для решти світу, компанія активно диверсифікує виробництво.

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В умовах невизначеності компанія вдалася до нестандартних кроків. HP цілеспрямовано збільшила запаси обладнання протягом кварталу, щоб захистити себе від коливань цін та забезпечити стабільні поставки продукції. Такі дії неминуче вплинули на грошові потоки компанії, але керівництво вважає це економічно вигідною стратегією в довгостроковій перспективі.

На відміну від чіткої позиції HP, її головний конкурент Dell обрав більш обережну риторику. Компанія наголошує на своєму диверсифікованому ланцюгу постачання, проте не виключає підвищення цін для кінцевих споживачів, якщо вплив мит не вдасться пом’якшити іншими методами.

Ця ситуація яскраво демонструє, як геополітичні рішення безпосередньо впливають на стратегії технологічних гігантів та, зрештою, на вартість електроніки для споживачів по всьому світу.

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