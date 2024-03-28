Компанія HP достроково пішла з ринку росії — Finance.ua
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Компанія HP достроково пішла з ринку росії

Фондовий ринок
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Компанія HP достроково пішла з ринку росії
Компанія HP достроково пішла з ринку росії
Операційну діяльність компанія Hewlett-Packard (HP) в рф припинено достроково, хоч це мало відбутися в травні.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.
«росії компанія публічно зреклася в березні 2022 року. На ділі ж добивали контракти та замовлення до лютого 2024 року. До сьогодні служба підтримки та сервіси для клієнтів працювали штатно, тепер — ні. Обновити драйвера не можна, усунути неполадки також. Натомість відключений російський сайт автоматом перенаправляє на казахський», — заявили росіяни.
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У соцмережі додали, що останні поставки для замовників у рф були в лютому цього року. Паралельно з цим відбувалася ліквідація російського представництва компанії - ТОВ Ейчпі інк.
«Хлопці там відповідали за принтери, ноути та їхнє обслуговування. Працювали з 2015 року, з 2022 „пішли на простій“. Втративши 1,7 млрд рублів, остаточно закрилися», — йдеться в повідомленні.
Пропагандисти запевняють, що справи компанії «погані не тільки в росії». Причина цього буцімто полягає в тому, що «продажі у світі падають через неоригінальні картриджі, яких на ринку стає все більше».
За матеріалами:
Корреспондент.net
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