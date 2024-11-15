Готовність об’єкта до експлуатації: ТОП-5 помилок при заповненні/поданні декларації — Finance.ua
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Готовність об’єкта до експлуатації: ТОП-5 помилок при заповненні/поданні декларації

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Готовність об’єкта до експлуатації: ТОП-5 помилок при заповненні/поданні декларації
Готовність об’єкта до експлуатації: ТОП-5 помилок при заповненні/поданні декларації
Після отримання повідомлення про початок виконання будівельних робіт та завершення будівництва об’єкта, замовник звертається до сертифікованого спеціаліста, який проводить технічну інвентаризацію і видає технічний паспорт. Лише після цього можна подати декларацію про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.
Цю декларацію можна подати для прийняття в експлуатацію таких типів об’єктів: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові та дачні будинки, господарські будівлі й споруди, елементи благоустрою та озеленення земельної ділянки.
Щоб допомогти замовникам запобігти помилкам при заповненні/поданні декларації, інспектори ДІАМ підготували перелік найпоширеніших з них.

ТОП-5 помилок

  • 1. Відомості щодо об’єктів будівництва в декларації про готовність до експлуатації не відповідають інформації в технічній інвентаризації. До прикладу, у повідомленні про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність до експлуатації об’єкта, зазначено в назві об’єкта «житловий будинок», а у технічній інвентаризації — «житловий будинок і гараж».
Крім того, у випадках прийняття в експлуатацію окремих будівель або споруд відповідно до будівельного паспорта слід зазначати лише ті об’єкти, які завершені та готові до експлуатації.
  • 2. Відомості щодо замовника, кадастрових номерів або адреси об’єкта будівництва в декларації не узгоджуються з відомостями, зазначеними у повідомлені про початок виконання будівельних робіт.
  • 3. Вид будівництва у технічній інвентаризації не збігається із видом будівництва у декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
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  • 4. Не долучено документ, що підтверджує право на виконання будівельних робіт старого зразка, інформація про який відсутня в ЄДЕССБ.
Також іноді замовники помилково зазначають повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке не стосується декларації.
  • 5. Поширеними є помилки, пов’язані з технічною інвентаризацією. Наприклад, зазначена технічна інвентаризація не стосується об’єкта будівництва, що приймається в експлуатацію, або в ній не зазначено відомості про земельну ділянку, на якій збудований об’єкт.
Для успішної реєстрації декларації також потрібно переконатися, щоб технічна інвентаризація була підписана в ЄДЕССБ уповноваженою особою, яка її здійснила (стосується технічних паспортів, виданих після 1 серпня 2021 року).
Декларацію можна подати через портал «Дія» або у паперовому вигляді через ЦНАП. Після опрацювання декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта головними інспекторами, вона з’явиться в Реєстрі будівельної діяльності, що легко перевірити на публічному Порталі державної електронної системи у сфері будівництва.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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