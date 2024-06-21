Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн — Finance.ua

Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва. Стартова ціна активу становитиме 155,49 млн грн.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

За його словами, стартову вартість у 155,49 млн грн визначила аукціонна комісія для приватизації готелю «Козацький».

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Онлайн-аукціон з реалізації готелю заплановано на 18 липня. Онлайн-торги пройдуть у системі «Прозорро.Продажі».

«Козацький» є тризірковим готелем, який розміщено у центрі Києва. Восьмиповерховий готель складається зі 126 номерів для відвідувачів, а також має розвинену інфраструктуру.

У готелі є власний ресторан, кав’ярня, парковка та п’ять залів для проведення конференцій, банкетів та інших заходів.

З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва.

Готель почали будувати у 1979 році та завершили у 1983. Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а потім належав Міністерству оборони України.

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