Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн

Казна та Політика
44
Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн
Готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн
Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію готель «Козацький» на Майдані Незалежності у центрі Києва. Стартова ціна активу становитиме 155,49 млн грн.
Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
За його словами, стартову вартість у 155,49 млн грн визначила аукціонна комісія для приватизації готелю «Козацький».
Читайте також
Онлайн-аукціон з реалізації готелю заплановано на 18 липня. Онлайн-торги пройдуть у системі «Прозорро.Продажі».
«Козацький» є тризірковим готелем, який розміщено у центрі Києва. Восьмиповерховий готель складається зі 126 номерів для відвідувачів, а також має розвинену інфраструктуру.
У готелі є власний ресторан, кав’ярня, парковка та п’ять залів для проведення конференцій, банкетів та інших заходів.
Читайте також
З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва.
Готель почали будувати у 1979 році та завершили у 1983. Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а потім належав Міністерству оборони України.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.