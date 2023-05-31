Хорватія виступила за скасування обмеження експорту української сільгосппродукції в Європу — Finance.ua

Хорватія виступила за скасування обмеження експорту української сільгосппродукції в Європу Сьогодні 07:22 — Аграрний ринок

Хорватія виступила за скасування обмеження експорту української сільгосппродукції в Європу

Міністр сільського господарства Хорватії Марія Вучкович висловилась за необхідність пошуку рішення, щоб українські фермери могли працювати та експортувати зерно стільки, скільки необхідно.

Про це вона заявила під час онлайн зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Міністри обговорили ситуацію щодо обмежень експорту української сільськогосподарської продукції в Європу. Марія Вучкович висловила повну підтримку Україні та заявила, що обмеження на експорт аграрної продукції в Європу не мають бути продовжені.

Хорватія була одним із підписантів звернення до Єврокомісії від профільних міністрів 14 країн ЄС. У листі підписанти висловили стурбованість запровадженням тимчасової заборони на імпорт агропродукції з України до п’яти держав ЄС і закликали Єврокомісію пояснити таке рішення.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія оголосила про запровадження «виключних та тимчасових» запобіжних заходів проти імпорту з України, які обмежують надходження сільськогосподарських товарів українського виробництва до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

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Раніше ці п’ять країн звернулися до Єврокомісії з подібним проханням. Вони стверджують, що «надмірний» український експорт впливає на ситуацію на ринку, призводить до падіння цін та зачіпає інтереси фермерів у сусідніх з Україною державах ЄС.

Обмеження стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику і будуть чинними до 5 червня 2023 року.

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