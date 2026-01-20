Horizon Capital залучив понад 150 млн євро для відбудови України Вчора 17:14

Підписання угоди для відбудови України у Давосі-2026

Horizon Capital, провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі з активами під управлінням понад 1,8 млрд доларів США, оголосила про перше проміжне закриття нового фонду, спрямованого на відбудову України — Horizon Capital Catalyst Fund («HCCF», «Catalyst Fund»).

За рекордні шість місяців після офіційного запуску фонду під час Конференції з відновлення України в Римі у липні 2025 року компанія залучила понад 50% від цільового розміру фонду у 300 млн євро.

Мета фонду

Catalyst Fund створено для зменшення дефіциту приватного капіталу в Україні у стратегічно важливих секторах економіки — зокрема в енергетиці, цифровій інфраструктурі та будівництві.

Фонд фокусуватиметься на міноритарних інвестиціях у партнерстві з провідними інвесторами, щоб забезпечити масштабування проєктів із високою часткою матеріальних активів, орієнтованих на внутрішній ринок.

3 млрд євро інвестицій з мультиплікатором до 10х

Horizon Capital планує мобілізувати близько 3 млрд євро для інвестицій в Україну, очікуючи мультиплікаційний ефект до 10 разів.

Деталі інвестицій:

Компанія надаватиме перший каталізуючий капітал для компаній і проєктів з великою часткою матеріальних активів.

Інвестиції будуть здійснюватися як у партнерстві з міжнародними стратегічними інвесторами та фондами, так і спільно з українськими партнерами.

Досвід масштабування великих угод

Запуск нового фонду базується на досвіді Horizon Capital у реалізації знакових угод, зокрема телеком-транзакції Datagroup-Volia-lifecell — найбільшої M&A угоди в Україні за останнє десятиліття.

Ця угода стала каталізатором виходу на український ринок глобального тех- та телеком-візіонера Ксав’є Ньєля, а Horizon Capital зберіг роль його локального міноритарного партнера в Україні.

Catalyst Fund розширює інвестиційний фокус Horizon Capital

Catalyst Fund приєднується до флагманської групи Growth Fund під управлінням Horizon Capital. Це розширює інвестиційний фокус компанії за межі технологічних, експортно орієнтованих і швидкозростаючих бізнесів, додаючи greenfield-проєкти та компанії у секторах, які визначатимуть довгострокове економічне зростання та добробут України.

Перший етап закриття фонду в Давосі

Перший етап закриття Catalyst Fund відбувся 20 січня 2026 року в Українському домі в Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму за участі Олексія Соболєва, міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. На цьому етапі фонд підтримали провідні інституційні інвестори, серед яких Міжнародна фінансова корпорація (МФК), ЄБРР, Proparco, Swedfund, Norfund та FMO.

