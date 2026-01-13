Ринок M&A в Україні у 2025 році зріс на 10% Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

Ринок M&A в Україні у 2025 році зріс на 10%

Сукупний обсяг анонсованих і завершених угод M&A в Україні за підсумками 2025 року становив $1,35 млрд, що на 10% перевищує показник 2024 року ($1,2 млрд).

Про це свідчить щорічне дослідження InVenture.

Зазначається, що кількість транзакцій також продемонструвала помірне зростання — до 123 угод у 2025 році проти 114 угод у 2024 році, що свідчить про поступове відновлення інвестиційної активності попри воєнні ризики та обмежений доступ до капіталу.

«До розрахунку включено корпоративні угоди з придбання компаній, інвестиційні транзакції у технологічному секторі, угоди з приватизації державного майна, а також продаж заставних та проблемних активів. При цьому угоди українських компаній за межами країни не враховувалися», — йдеться в дослідженні.

Низька прозорість угод залишається однією з ключових структурних проблем ринку: приблизно 15% транзакцій не піддаються вартісній оцінці через відсутність публічних даних. При цьому частина таких угод, за нашими припущеннями, могла перевищувати десятки мільйонів доларів США.

Крім того, декілька десятків угод із чеком понад $1 млн не потрапили до публічного поля — вони не висвітлювалися в медіа, не підлягали перевірці Антимонопольним комітетом України або ж розрахунки за ними здійснювалися поза банківською системою.

