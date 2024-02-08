Honda відкличе 750 тисяч авто у США через дефект датчика подушки безпеки — Finance.ua
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Honda відкличе 750 тисяч авто у США через дефект датчика подушки безпеки

Технології&Авто
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Honda відкличе 750 тисяч авто у США через дефект датчика подушки безпеки
Honda відкличе 750 тисяч авто у США через дефект датчика подушки безпеки
Компанія Honda Motor Co. заявила, що відкликає 750 тисяч автомобілів у Сполучених Штатах через дефект, пов’язаний з датчиком подушки безпеки пасажирського сидіння, який може неправильно спрацювати.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), датчик ваги переднього пасажирського сидіння може тріснути і викликати коротке замикання, що не дозволить подушці безпеки спрацювати належним чином. Дилери замінять датчики ваги сидінь.
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Відкликанню підлягають деякі автомобілі Honda Pilot, Accord і Civic 2020−2022 модельних років, а також деякі автомобілі Honda CR-V і Passport 2020 і 2021 модельних років.
За даними компанії Honda, у період з червня 2020 року до січня цього року вона отримала понад 3 834 гарантійні претензії, але повідомлень про травми або смерті внаслідок цієї проблеми не надходило.
За матеріалами:
Укрінформ
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