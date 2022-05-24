Голова «Укроборонпрому» продав ручку Байдена: названо ціну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова «Укроборонпрому» продав ручку Байдена: названо ціну

Вчора 20:46Казна та Політика
351
Фото: ProzorroФото: Prozorro
Іменна ручка президента США Джо Байдена, яку виставили на благодійний аукціон в Україні, була продана за 600 тис грн.
Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».
Усі кошти підуть на підтримку новоствореного 47 окремого батальйону ЗСУ під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.
Читайте також
Ручку на благодійний аукціон, яку отримав в подарунок від Джо Байдена під час його візиту в Україну на посаді віцепрезидента США у 2017 році, надав генеральний директор Концерну Юрій Гусєв.
Якщо з якихось причин переможець аукціону відмовиться сплатити запропоновану раніше суму, право викупити ручку перейде до наступного учасника.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.