Голова «Укроборонпрому» продав ручку Байдена: названо ціну — Finance.ua

Голова «Укроборонпрому» продав ручку Байдена: названо ціну

Вчора 20:46 — Казна та Політика

Фото: Prozorro

Іменна ручка президента США Джо Байдена, яку виставили на благодійний аукціон в Україні, була продана за 600 тис грн.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Усі кошти підуть на підтримку новоствореного 47 окремого батальйону ЗСУ під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

Ручку на благодійний аукціон, яку отримав в подарунок від Джо Байдена під час його візиту в Україну на посаді віцепрезидента США у 2017 році, надав генеральний директор Концерну Юрій Гусєв.

Якщо з якихось причин переможець аукціону відмовиться сплатити запропоновану раніше суму, право викупити ручку перейде до наступного учасника.

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