Зеленський продав на аукціоні свій бейсбольний м'яч за 1,5 млн гривень — Finance.ua

Зеленський продав на аукціоні свій бейсбольний м'яч за 1,5 млн гривень

Вчора 15:26 — Казна та Політика

twitter.com/RRAuction

Президент України Володимир Зеленський продав свій бейсбольний м’яч на аукціоні. За м’яч із автографом покупець заплатив 50 тис. доларів (майже 1,5 млн грн). Виручені кошти направлено на допомогу Україні.

Про це повідомив американський аукціонний будинок RR Auction

У компанії зазначили, що пожертвували додатково 15 тис. доларів (446 тис. грн) на ліки для України через фонд Americares.

«Бейсбольний м’яч, підписаний Володимиром Зеленським, проданий за 50 тисяч. RR Auction пишається тим, що пожертвував ще понад 15 тис. дол. на додаток до щедрої пожертвування нашого комісіонера на зусилля з надання допомоги Україні через Americares», — йдеться у повідомленні.

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До речі, це не вперше, коли речі Зеленського пускають із молотка. Так, флісову кофту президента України продали за 90 тис. фунтів стерлінгів (3,4 млн грн) на благодійному аукціоні на підтримку України в Лондоні. Британський прем’єр Борис Джонсон особисто керував аукціоном, а також назвав Зеленського «одним із найнеймовірніших лідерів сучасності».

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