Зеленський продав на аукціоні свій бейсбольний м'яч за 1,5 млн гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський продав на аукціоні свій бейсбольний м'яч за 1,5 млн гривень

Вчора 15:26Казна та Політика
3441
twitter.com/RRAuctiontwitter.com/RRAuction
Президент України Володимир Зеленський продав свій бейсбольний м’яч на аукціоні. За м’яч із автографом покупець заплатив 50 тис. доларів (майже 1,5 млн грн). Виручені кошти направлено на допомогу Україні.
Про це повідомив американський аукціонний будинок RR Auction.
У компанії зазначили, що пожертвували додатково 15 тис. доларів (446 тис. грн) на ліки для України через фонд Americares.
Місце для вашої реклами
«Бейсбольний м’яч, підписаний Володимиром Зеленським, проданий за 50 тисяч. RR Auction пишається тим, що пожертвував ще понад 15 тис. дол. на додаток до щедрої пожертвування нашого комісіонера на зусилля з надання допомоги Україні через Americares», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
До речі, це не вперше, коли речі Зеленського пускають із молотка. Так, флісову кофту президента України продали за 90 тис. фунтів стерлінгів (3,4 млн грн) на благодійному аукціоні на підтримку України в Лондоні. Британський прем’єр Борис Джонсон особисто керував аукціоном, а також назвав Зеленського «одним із найнеймовірніших лідерів сучасності».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.