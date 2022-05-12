У Польщі випустили марки із Зеленським — Finance.ua

У Польщі випустили марки із Зеленським

Вчора 17:10

В Польщі надрукували марки із зображенням Президента України Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав депутат Краківської міськради Лукаш Вантух.

Поляки могли за 500 злотих купити одну марку з зображенням українського президента, або ж витратити 4500 злотих, щоб придбати цілий набір таких марок. Незважаючи на дорожнечу, на марки був серйозний попит і вже за кілька годин продаж було зупинено.

Зазначимо, що тираж марки обмежений: компанія Poczta Polska надрукувала лише 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Друкувати нову партію таких марок у Польщі більше не планують.

За словами Лукаша Вантуха, одну таку марку надішлють особисто Володимиру Зеленському. Ще одну вже відіслали очільнику українського Львова Андрію Садовому.

Довідка Finance.ua:

поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва — слова українського прикордонника острова Зміїний Романа Грибова у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф;

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.