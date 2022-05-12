У Польщі випустили марки із Зеленським — Finance.ua
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У Польщі випустили марки із Зеленським

Вчора 17:10
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В Польщі надрукували марки із зображенням Президента України Володимира Зеленського.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав депутат Краківської міськради Лукаш Вантух.
Поляки могли за 500 злотих купити одну марку з зображенням українського президента, або ж витратити 4500 злотих, щоб придбати цілий набір таких марок. Незважаючи на дорожнечу, на марки був серйозний попит і вже за кілька годин продаж було зупинено.
У Польщі випустили марки із Зеленським
Зазначимо, що тираж марки обмежений: компанія Poczta Polska надрукувала лише 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Друкувати нову партію таких марок у Польщі більше не планують.
У Польщі випустили марки із Зеленським
За словами Лукаша Вантуха, одну таку марку надішлють особисто Володимиру Зеленському. Ще одну вже відіслали очільнику українського Львова Андрію Садовому.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами: Сьогодні
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