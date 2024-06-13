Голова правового комітету Ради оцінив попередній розмір збитків України від російської агресії — Finance.ua

Голова правового комітету Ради оцінив попередній розмір збитків України від російської агресії Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Голова правового комітету Ради оцінив попередній розмір збитків України від російської агресії

Орієнтовно шкода, завдана Україні країною-агресором росією, вже становить понад трильйон євро.

Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов.

Разом з тим політик зауважив, що називати конкретні суми було б спекуляцією, наразі це все гадання на кавовій гущі.

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«Є руйнація нашої інфраструктури, яку оцінюють Світовий банк, наш Кабмін і так далі. Якщо у нас понад 150 тис. зруйнованих інфраструктурних об’єктів, серед яких, зокрема, приватні житлові будинки, квартири і так далі, то очевидно, що мова йде про сотні мільярдів євро шкоди, завданої лише нашій інфраструктурі та нерухомому майну», — пояснив народний депутат.

На думку Маслова, арештованих російських активів у 300 млрд євро і близько не вистачить, якщо до збитків додати шкоду, завдану екології, заміновані об’єкти, які потребують колосальних коштів для розмінування, та головне — біль та страждання українців, шкоду, завдану їхньому життю та здоров’ю.

«Думаю, йдеться більше, ніж про трильйон євро», — припустив Денис Маслов.

Нагадаємо, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

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