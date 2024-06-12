Заступник міністра сказав, скільки грошей потрібно для інтеграції економіки України в ЄС — Finance.ua
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Заступник міністра сказав, скільки грошей потрібно для інтеграції економіки України в ЄС

Казна та Політика
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Заступник міністра сказав, скільки грошей потрібно для інтеграції економіки України в ЄС
Заступник міністра сказав, скільки грошей потрібно для інтеграції економіки України в ЄС
Для того, щоби досягти середнього рівня показників ВВП на душу населення, який існує в Євросоюзі, та успішно інтегруватися в ЄС, Україна потребуватиме від 10 до 30 млрд євро щороку інвестицій упродовж наступних десяти років.
Про це заявив на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні заступник міністра економіки Олексій Соболев.
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«Якщо поглянути на довгострокову перспективу, для успішної інтеграції України в ЄС, нам потрібні будуть інвестиції. За нашими оцінками, нам знадобиться від 10 до 30 млрд євро інвестицій на рік, щоби протягом наступних десяти років досягти середніх показників ВВП на душу населення в ЄС», — зазначив представник уряду України.
Він підкреслив, що такий рівень інвестування дозволить відбутися інтеграції України в Європейський Союз, і це є критично важливим. Для порівняння він навів цифри минулого року, коли в Україну було вкладено понад 4 млрд євро, що стало навіть більшим показником, ніж у роки до повномасштабного вторгнення. Однак цього також поки що недостатньо, підкреслив Соболев.
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За його словами, в забезпеченні потоку інвестицій основну роль відіграватиме бізнес. Тому для того, щоби поліпшити інвестиційну привабливість, Україна продовжує працювати над реалізацією реформ та зобов’язань.
«Україна виконує свою частину, і ми сподіватимемося на кращу співпрацю з приватним сектором, щоби забезпечити можливість інвестувати в Україну», — зазначив заступник міністра.
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Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше також заявляв, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.
А міністр економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що Україна демонструє економічну стійкість, але для швидкого зростання ми потребуємо 12−13 млрд дол. інвестицій просто зараз, не чекаючи закінчення війни.
За матеріалами:
Укрінформ
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